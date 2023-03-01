«الموارد البشرية في دبي» تنظم فعاليات وبرامج متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فعاليات وبرامج عدة بمناسبة شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، وتحت عنوان نبتكر لمواهب مستدامة، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار لدى موظفي الدائرة، وتكوين بيئة عمل ابتكارية، وتأهيل الموظفين ليكونوا ذوي رؤية مستقبلية، ومعرفة كيفية التصرف ومعرفة الاتجاهات السائدة المتغيرة.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية تبني الابتكار والترويج لثقافته، وزيادة فعالية الإجراءات والمواكبة السريعة للتطورات التقنية والتكنولوجيّة الحديثة، إذ إن الابتكار ثروة مستدامة وأساس للتطور، وإن دولة الإمارات انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية. وقال إن الإمارات تولي مسألة الابتكار أهمية كبيرة، وحرصت على تعميم ثقافة الابتكار بين الجميع، وهي تتطلع لتحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وقد أصبحت الإمارات منصة عالمية للابتكار ووجهة للمبتكرين، تستقطب أفضل العقول والكفاءات، وتفتح الباب أمامهم، وتوفر لهم الفرص والبيئة المثالية ليبدعوا.

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