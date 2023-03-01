اقتصاد الفضاء.. دور متصاعد في عالم الاستثمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، يوم غد 2 مارس الجاري، من خلال المركبة «دراغون» التابعة لشركة سبيس إكس، التي تعد من أهم الشركات المتخصصة في قطاع الفضاء، حيث تمتلك سجلاً حافلاً بالمهام الفضائية والمشاريع التي تعزز من دور الشركات المتصاعد في الاقتصاد الفضائي عالمياً.

وتعد «سبيس إكس»، التي يقع مقرها في هوثورن في كاليفورنيا، من أكبر الشركات في سوق الانطلاق التجاري إلى الفضاء. حيث ترسل الشركة حمولات إلى المدار لعملاء القطاع الخاص والإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، والوكالات الحكومية الأخرى.

كما أنها تنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية التابعة لوكالة «ناسا»، وأدارت أول مهمة سياحة فضائية خاصة للمدنيين للدوران حول الأرض.

وتأسست شركة «سبيس إكس» قبل 21 عاماً، تحديداً في عام 2002، بهدف إنشاء تجمعات من الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة على مستوى العالم، وإطلاق المهام إلى محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى تعزيز المنظومة العامة لاستكشاف الفضاء. ومن الناحية الاقتصادية، تبلغ القيمة السوقية لشركة «سبيس إكس» نحو 137 مليار دولار.

وتمكنت الشركة العام الماضي من جمع أكثر من ملياري دولار في عام 2022، ضمن جولات التمويل التي قامت بها، بما يعكس نمو الاقتصاد الفضائي حول العالم، ووجود التوجهات العالمية نحو تعزيز الاستثمارات في القطاع.

استثمارات

ووفقاً لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية، فإن حجم الاستثمارات بقطاع الفضاء يقدر بنحو 432 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو تريليون دولار في العقد القادم، وهي قيمة كبيرة جداً، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجالات إطلاق الأقمار الاصطناعية ورحلات رواد الفضاء.

واستناداً إلى إحصاءات «سبيس كابيتال» جمعت شركات استكشاف الفضاء 20.1 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة العام الماضي، كما تم تم ضح استثمارات بقيمة 4.7 مليارات دولار في 85 شركة في الربع الرابع من 2022، فيما أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في استكشاف الفضاء منذ عام 2013، بلغ نحو 272.3 مليار دولار، حيث تم ضخ هذا المبلغ في 1791 شركة مختلفة.

مجالات

ويشمل اقتصاد الفضاء عالمياً، على عدة مجالات أهمها: التنقيب عن المعادن في الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء. وشهد العالم مؤخراً، توجهاً متزايداً نحو دعم إطلاق الشركات الناشئة في القطاع، ففي العام الماضي تم إطلاق صندوق قيمته 1.1 مليار دولار من قبل الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء.

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