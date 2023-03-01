سهيل المزروعي يكرم الفائزين بجائزة البحث والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الفائزين بجائزة البحث والابتكار في دورتها الأولى، في حفل أقيم في دبي بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، حضره كل من المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وداوود الهاجري - مدير عام بلدية دبي، ومنذر بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، والدكتور رشاد بوخش أمين السر العام لجمعية المهندسين.

والدكتور عارف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعيد السويدي المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، والبروفيسور سهام الدين كلداري نائب أول لشؤون البحث العلمي ومدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي، ومحمد قريشي الرئيس التنفيذي لشركة بيئة، والوكلاء المساعدين، والمهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار ورئيس الجائزة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين، والفائزين.

فئات

وفاز بفئة مؤسسات القطاع الحكومي: بلدية مدينة العين، وبلدية دبي، وبلدية أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما فاز بفئة الجامعات ومراكز الأبحاث: جامعة خليفة، وجامعة الشارقة، جامعة أبوظبي، وجامعة ولونغونغ دبي، جامعة نيويورك أبوظبي، وعن فئة القطاع الخاص:

مجموعة بيئة، شركة أبوظبي للتوزيع، وعن فئة الشركات الناشئة: شركة وهج سولار، شركة موارد ديزرت كونترول، وعن فئة الأفراد والباحثين والخبراء: فاز كل من الدكتور عمير حسن، وزيشان حميد، وزافر سعيد، وعادل بن حسونة همامي، والدكتورة أمينة السميطي، والمهندس رامي أسعد بني شمسة، وعن فئة الشباب: نورة سعيد، وأسماء المزروعي، وأسماء ظاهر، وسمية الظهوري.

تقدير

وألقى معالي سهيل المزروعي كلمة، رحب فيها بالحضور والمتميزين والمبدعين الفائزين في جائزة البحث والابتكار لعام 2023، معرباً عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح الدورة الأولى من الجائزة التي شهدت مشاركات محلية وإقليمية واسعة.

وقال: «أصبحت دولة الإمارات علامة بارزة في التطور والازدهار والنماء، بفضل قيادتها الرشيدة التي جعلت الإمارات «وطن اللا مستحيل»، حين حولت التحديات إلى فرص، والحلم إلى واقع معاش، وكان مفتاح الوصول لهذه المكانة العالمية هو بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة ليكون المواطن جديراً بالمستقبل».

وأضاف معاليه: «إن التميز والابتكار والإبداع سمة أساسية في دولتنا وفي توجهات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على أن تبقى بلادنا نموذجاً يحتذى في الحداثة والتطوير والتميز، وإنه من هذا المنطلق، جاء إطلاق الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار بهدف قيادة دفة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان نحو مزيدٍ من الإنجازات التي تواكب تطلعات الوطن وطموحه، وترسيخ مكانة دولتنا كنموذج عالمي رائد في مختلف المجالات».

وتابع معاليه: «إن الدورة الأولى من الجائزة تمثل محطة مهمة في مسيرتها، لتزامنها مع استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في «مدينة إكسبو دبي»، وإن هذه الجائزة وما تتضمنه من مشاركات متميزة تشكل حجر الأساس لتحقيق أهدافنا المستدامة بمجالات عمل الوزارة، والمنافع على مستوى الإنسان والكوكب».

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