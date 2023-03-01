مشاريع مبتكرة لـ«المدن الذكية المستدامة»

المصدر: (الشارقة- البيان)

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تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2023، شاركت المجموعة البحثية «المدن الذكية المستدامة (S2C)» والتابعة لمركز بحوث الأمن السيبراني وتحليل البيانات بمجموعة مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة هاروكوبيو في أثينا وجامعة دبي.

وذلك بهدف فتح مجالات التعاون والشراكة بين هذه المجموعة البحثية وقطاع الصناعة، والدوائر، والهيئات الحكومية، والخاصة. وتهدف المجموعة البحثية إلى أن تصبح واحدة من أفضل مجموعات البحث في المنطقة، ومعترفاً بها دولياً من خلال إجراء وتعزيز البحوث ذات المستوى العالمي، وضمت المجموعة كلاً من الدكتور عباس عميرة والدكتور فاتح كوروغولو والدكتور خالد حمد والدكتور عماد مشتهى والدكتور فضل فاضلي والدكتور جورج ديميتراكوبولوس.

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