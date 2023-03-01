«كهرباء دبي» تستعرض أبرز برامجها ومبادراتها المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي في مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، أبرز برامجها التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية ومبادراتها المبتكرة والمستدامة التي تؤدي دوراً جوهرياً في مواصلة الهيئة توفير خدماتها الرائدة عالمياً من الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة والكفاءة كما نظمت الهيئة سلسلة من الندوات النقاشية والزيارات إلى المدارس والجولات التعريفية وورش العمل لتسليط الضوء على أهمية الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتحقيق الاستدامة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة تعزيز الاستثمار في الابتكار وتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم، وتحقيق استراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة أول جهة حكومية تعمل على تضمين وإدراج كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه»، في المراحل الرئيسة الثلاث لــ«إطار الابتكار وصناعة المستقبل» الخاص بالهيئة لتصبح: «تخيل المستقبل؛ وتصميمه؛ وتنفيذه».

مستقبل

وأضاف معالي الطاير: «ضمن مبادرة ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على إعادة صوغ مفهوم المؤسسات الخدمية والإسهام في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، إذ ترتكز ديوا الرقمية على أربعة محاور:

إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمرارها في الفضاء الرقمي السيبراني».

معلومات

وفي «الإمارات تبتكر 2023»، سلطت الهيئة الضوء على خدمة تفاعلية عبر الإنترنت لتوفير معلومات عن إنتاج الأنظمة الشمسية الكهروضوئية؛ ومحاكي شبكة الكهرباء الذي يحتوي على نقاط مصادر الطاقة المختلفة لدراسة تأثير هذه المصادر في الشبكة، وسبل حمايتها والاستفادة القصوى منها؛ وخدمة إعادة التدوير الذكي في تطبيق المكتب الذكي والتي تعزز جهود الهيئة المستدامة عبر تشجيع الموظفين على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم؛ وروبوت تيمي المرشد الذي قام باستقبال زوار «فعاليات الهيئة للابتكار» وتعريفهم بمشروعاتها وابتكاراتها.

ريادة

اشتملت منصة مركز الابتكار أيضاً على نموذج عن مبنى المركز ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعد مبنى مركز الابتكار أحد معالم دبي الرئيسة، ويمتاز بإطلالة بانورامية على المجمع. وقد حصل المبنى على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). ويتكون المبنى من 4 طوابق، تضم أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً عن تطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة.

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