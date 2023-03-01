بلدية دبي تنظم جلسات وورشاً تفاعلية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت بلدية دبي عدداً من الجلسات والملتقيات والورش التفاعلية، بحضور المدير العام والقيادة العليا والتنفيذية في البلدية وعدد من موظفيها، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، بهدف دعم الإبداع والأفكار المبتكرة، والاحتفاء بالمبتكرين وتشجيعهم.

وأكد المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، حرص البلدية على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار، وذلك لكونه مساراً رائداً يعكس آفاق ورؤى دولة الإمارات نحو تصميم المستقبل وصنعه، واهتمامها بدعم الأفكار الإبداعية والرائدة في مجال الابتكار.

وقال: «تولي بلدية دبي الاستثمار بثقافة استدامة الابتكار أهمية كبرى، كجزء من عملها ورسالتها لمواكبة المتغيرات والارتقاء بمختلف مجالات الحياة، إضافةً إلى رعاية أصحاب المواهب، عبر تقديم برامج ومبادرات تطوّر من مهارات كوادرها البشرية، وتتيح مساحة للطاقات الشابة والمبدعة، لتطوير أفكارهم، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي للدولة، ويعزز من مكانتها التنافسية كمركز ابتكار عالمي».

دراسات

ونظمت البلدية ملتقى البحوث والدراسات، الذي عُرِض فيه عدد من الدراسات والبحوث والمشاريع المبتكرة والمتميزة، شملت: مشروع خرائط خطوط الخدمات ثلاثية الأبعاد، مشروع السيارات ذاتية القيادة، ودراسة مستوى الوعي بمتطلبات برامج الصحة والسلامة في القطاع الصناعي، ودراسة خصائص منتجات الأصباغ العازلة للحرارة بحسب البيئة السائدة في إمارة دبي.

كما عُقد عددٌ من الورش والمبادرات التي هدفت إلى مناقشة أبرز الأفكار الإبداعية والابتكارية الرائدة في مختلف المجالات، منها مبادرة «مختبر الابتكار» تحت عنوان «تصميم المستقبل»، بحضور ودعم من قياداتها، بهدف تبادل الأفكار الإبداعية وتقديم الحلول الابتكارية لتحديات البلدية، إضافةً إلى ورش عن الابتكار مثل: توفير البنية التحتية الجيومكانية لميتافيرس دبي.

والابتكار في المجال الهندسي والمستقبل، ومحاضرة عن سياسة خدمات 360، بالتعاون مع مركز نموذج دبي، تحت عنوان «الإبداع والمرونة في تحسين الخدمات»، بهدف التوعية بالسياسة ومبادئها، فضلاً عن تجربة الواقع الافتراضي للمناطق التاريخية بين الماضي والحاضر والمستقبل.

البحوث المؤسسية

كذلك أطلقت بلدية دبي «جائزة البحوث المؤسسية» بهدف دعم وتطوير منظومة البحث المؤسسي والعلمي، وتشجيع أصحاب الاختصاص والباحثين المتميزين من موظفيها، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار الحكومي لديهم، إضافةً إلى رفع مستوى التنافسية بينهم في المجالات المعرفية.

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