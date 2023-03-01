«دفاع مدني دبي» يشارك في معرض «بهمتي أبتكر»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بمعرض «بهمتي ابتكر» وذلك بالتزامن مع شهر الابتكار للعام 2023، الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع لعرض ابتكارات أصحاب الهمم وأهم الابتكارات التي تهتم بهذه الفئة المتميزة، بحضور العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والعقيد مطران خليل المزين مساعد المدير العام للخدمات الذكية بالدفاع المدني.

كما شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في مهرجان (تجمّع الأسرة) الذي نظمته حديقة داماك هيلز مؤخراً، والذي شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، وبحضور حشد جماهيري كبير من مختلف الجنسيات.

وتتمثل مشاركة فريق مجلس الابتكار في الدفاع المدني بدبي بعرض ابتكار تطبيق ذكي لأصحاب الهمم، يفيد العمليات المركزية بمناطق وجود أصحاب الهمم فور وقوع أي بلاغ عن حادث حريق؛ وبالتالي يمكنّهم في التسهيل للوصول لأصحاب الهمم المتواجدين في الأبراج أو المباني السكنية بإمارة دبي وإعطاء الأولوية لإنقاذهم.

وأشادت عفاف المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عن اهتمام الدولة بفئة أصحاب الهمم وإشراكهم في مثل هذه المعارض لتعزيز دورهم في المجتمع وإفساح المجال لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم بشكل واقعي ملموس.

وأضافت المهيري: «نحرص على إثراء الأفكار المبدعة والمبتكرة ودعمها من خلال التواصل مع كافة شرائح المجتمع بمختلف الفئات، خاصة أننا نشهد طاقات شبابية واسعة تواكب تطلعات وتوجهات حكومتنا الرشيدة في جانب الابتكار في ظل التسارع الرقمي والذكاء الاصطناعي ومحاكاة المستقبل بطرق فعّالة تسهم في تعزيز دور الحماية ورفع نسبة الوعي وتقليل الخسائر المادية والبشرية».

وتمثّلت مشاركة الدفاع المدني بتقديم فقرة (الإطفائي الصغير) استهدفت من خلالها الأطفال لتوعيتهم بمهام الإطفائي وأهم الأدوار التي يقوم بها والتي لا تقتصر على جانب إطفاء الحريق فحسب وإنما هناك جانب سلامة ووقاية وحماية قبل وقوع الحوادث وآلية التعامل مع حوادث الحريق.

وأشاد الرائد حمدان السويدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي، بمثل هذه الفعاليات والمشاركات المجتمعية التي لها دور كبير في تعزيز الوعي والتثقيف بإجراءات التوعية للسلامة والوقاية من الحريق.

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