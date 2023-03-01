«شؤون الوطني» تصدر دليلاً لـ «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دليلاً بعنوان «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات»، والذي يتضمن (خمسة) محاور رئيسة سلطت الضوء على موضوعات عدة، هي: «برنامج التمكين السياسي»، و«المجلس الوطني الاتحادي»، و«انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، و«بناء قدرات الناخب»، و«بناء قدرات المرشح».

يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والإجراءات المرتبطة بها.

وقد تطرق الدليل في محور التمكين السياسي إلى بيان المفهوم العام للتمكين، باعتباره امتلاك الفرد للقدرة والإمكانات التي تمكنه من أن يكون عنصراً فاعلاً في إحداث تغيير في جوانب مجتمعه السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وبيّن الدليل في محور المجلس الوطني الاتحادي الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي وهو أن يكون عضو المجلس - سواء أكان معيناً أم منتخباً - ممثلاً لشعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، كما سلط الضوء على كيفية تكوين المجلس الوطني الاتحادي، وشروط عضويته، ومدة العضوية في المجلس.

أيضاً استعرض الدليل في المحور الثالث الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التجربة الانتخابية في الدولة التي بدأت في عام 2006م لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما ناقش الدليل في المحور الرابع الخاص ببناء قدرات الناخب، مفهوم الناخب (أي عضو الهيئة الانتخابية)، وهو كل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وبيان أهمية الناخب بوصفه أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار الأصلح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

كذلك استعرض الدليل في المحور الأخير منه الخاص ببناء قدرات المرشح جميع مراحل الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وبيان مظاهر مدى جدية المرشح وقدرته على تحمل المسؤولية، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح، وإجراءات الترشح، وكيفية إدارة الحملة الانتخابية وصياغة البرنامج الانتخابي للمرشح.

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