عمار النعيمي: مؤسسات التعليم العالي نواة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: عجمان - وام

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أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة واهتمامها بمؤسسات التعليم العالي التي تُعد النواة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سموه، إن الاستثمار الأمثل للمال يكون في تنشئة أجيال من طلاب العلم والمبتكرين والمثقفين، وتعزيز مهاراتهم، ورعاية وصقل خبراتهم بالتدريب والتأهيل ونقل الخبرات إليهم من مختلف دول العالم وتطويرها لتخدم الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم العالي 2030 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه أمس فعاليات النسخة الـ 10 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب AETEX2023 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان لمدة 3 أيام بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف، بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة محلية ودولية تعليمية.

وأشاد سموه بالنهضة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة لاسيما مجال منظومة التعليم والتدريب وجعلها من أولوياتها وصولاً لتصبح الإمارات الأولى عالمياً في التعليم. مشيراً إلى استجابة الدولة لهذه التطلعات بوضع اللوائح والسياسات الكفيلة بضمان جودة البرامج التعليمية المُقدّمة للطلاب ومساعدتهم في الحصول على تعليم عال يتبع المعايير العالمية ويشارك بفعالية في تعزيز التنافسية والإنتاجية.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على التنظيم الدقيق والمميز للمعرض والجهد المبذول من قبل غرفة تجارة وصناعة عجمان التي تقوم بتنظيم المعرض، مشيداً بمستوى التنسيق والمتابعة.

وأكّد سموه أن افتتاح المعرض في نسخته الجديدة للدورة الـ 10 على التوالي، يعتبر مقياساً لنجاح الدورات السابقة، وتطويراً لجهوده المبذولة في تهيئة المجال أمام المؤسسات الأكاديمية لتعريف طلاب الثانوية العامة وطلاب الدراسات العليا بالفرص والامتيازات التعليمية، التي تقدمها الجامعات المشاركة.

وفرص العمل والتدريب المتاحة والمتوفرة لدى الجهات الحكومية والخاصة في الدولة التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتحقق رغبات وطموح الطلاب في الحصول على مخرجات أكاديمية نوعية.

وتجوّل سموه في الأجنحة المختلفة للمعرض وما تحتويه من أحدث التقنيات التعليمية وتعرّف على أهم البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات المشاركة للطلاب ومواكبتها لتكنولوجيا المعرفة من خلال البرامج والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية.

حضر مراسم افتتاح المعرض الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين.

وعبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والحكومية وكبار المسؤولين.

وقال عبدالله المويجعي، إن التطورات التي تشهدها النسخة الحالية من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومشاركات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من داخل وخارج الدولة تبرهن على دور المعرض الرائد في الارتقاء بقطاع التعليم العالي، والمكانة التعليمية المرموقة لإمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأضاف، إنّ حرص غرفة عجمان على تنظيم المعرض سنوياً يأتي من اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتطوير قطاع التعليم في الإمارة وزيادة استثماراته باعتباره الداعم الرئيسي للتنمية الشاملة في القطاعات كافة.

ومن جانبه قال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن الغرفة تسعى من خلال تنظيم المعرض إلى الترويج لقطاع التعليم العالي في الإمارة محلياً ودولياً، خاصةً وأن إمارة عجمان تضم مجموعة من الجامعات الرائدة والتي تقدم كافة التخصصات الأكاديمية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وفتح الآفاق لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المشاركة تحت مظلة المعرض.

إضافة إلى دعم صناعة المعارض في الإمارة كإحدى الوسائل الرئيسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال توفير منصة داعمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار التخصص الجامعي المناسب لقدرات وميول الطالب والتعرف على نخبة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وخبراء قطاع التعليم من ممثلي الجامعات تحت سقف واحد، والتخصصات الأكثر طلباً وتوافقاً مع سوق العمل.

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