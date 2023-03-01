600 متطوع يشاركون في «رحلة أجيال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» فعاليات الدورة السابعة من برنامجها «رحلة الأجيال»، المبادرة التي أطلقتها الهيئة وينظمها المتطوعون من مختلف شرائح المجتمع، عبر استضافة فعالية «الجولة الختامية» في حديقة أم الإمارات بحضور كل من الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

ويأتي برنامج «رحلة الأجيال» انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم الرعاية الشاملة لكبار المواطنين والمقيمين وتعزيز تواصلهم مع بقية أفراد المجتمع. ومن جانبها، تلتزم هيئة «معاً» بتعزيز مشاركة سكان أبوظبي بالكامل ودعمهم، وإحداث الفارق الإيجابي في حياة أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لإنجاح البرنامج.

وبلغ عدد المشاركين في برنامج «رحلة أجيال» إلى يومنا هذا أكثر من 600 من المتطوعين و450 من كبار المواطنين والمقيمين، بينما شهدت الدورة الأخيرة من البرنامج مشاركة أكثر من 125 من كبار المواطنين الذين استفادوا من اللقاءات التي جمعتهم مع 141 متطوعاً على مدى ستة أسابيع في ستة مواقع مختلفة، هي جزيرة الجبيل، ونادي الجزيرة.

وفندق روتانا جزيرة السعديات، وجرين هاوس السمحة، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية، وحديقة أم الإمارات. وتهدف هذه اللقاءات إلى جمع الأفراد من مختلف الفئات العمرية لتمتين العلاقات والتشجيع على نقل المعارف والخبرات والحكمة بين كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين.

فرصة

ومن ناحية أخرى، يتيح البرنامج أمام الأفراد فرصة المشاركة في مبادرة مهمة تستهدف شريحة خاصة من المجتمع، ألا وهي كبار المواطنين والمقيمين. وبادرت مجموعة من المتطوعين لتنظيم البرنامج والعمل مع مؤسسات القطاع الخاص لاستضافة جولات المشي وتلقي المساهمات التي تدعم فئة كبار المواطنين والمقيمين في المجتمع وتعزز حياتهم.

وتعتبر هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» منصة حكومية متكاملة للأثر الاجتماعي، تزوّد الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الثالث بموارد الدعم والأدوات التي تمكنهم من إنشاء قنوات مستدامة ومرنة لجمع المساهمات المالية المخصصة لدعم المؤسسات والبرامج والمبادرات الاجتماعية المبتكرة.

ومن خلال تعزيز الاستفادة من نتائج التعاقد القائم على النتائج كأداة لابتكار الحلول للتعامل مع الأولويات الاجتماعية وإحداث أثر اجتماعي مستدام، تلتزم هيئة «معاً» بإحداث تحول في ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لمختلف الفئات العمرية على مستوى إمارة أبوظبي.

دعم

وفي هذا الإطار، قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «ينسجم برنامج «رحلة أجيال» مع أهدافنا في دعم ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة وإحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع، من خلال تعزيز التواصل بين مختلف شرائحه، كما يهدف إلى نشر ثقافة المشاركة الفعالة في المجتمع.

ويتماشى البرنامج مع قيمنا في هيئة «معاً»، لا سيما السعي لإحداث التغيير الإيجابي وتمكين المتطوعين من تحمل المسؤولية الفردية بشأن الدور الذي يُمكنهم القيام به في هذا الصدد، حيث توسع نطاق البرنامج ليتم تنفيذه في مناطق العين ومنطقة الرويس- الظفرة».

ويقدم برنامج التفاعل المجتمعي الدعم إلى كل من أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين والأطفال والنساء والفئات الأقل مشاركة في المجتمع.

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