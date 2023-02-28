أدنوك للتوزيع تُطلق خدمة «فل آند غو» بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع، عن طرح أحدث خدماتها، «أدنوك فل آند غو»، لتصبح بذلك أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة. تستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود، مما يعزز مكانة الشركة على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة.

وبعد تسجيل المركبة عبر تطبيق أدنوك للتوزيع، يستطيع العميل بكل بساطة زيارة إحدى محطات خدمة أدنوك التي تتوفر بها الخدمة الجديدة حيث ستتعرف الكاميرات الذكية تلقائياً على المركبة. وعند مضخة الوقود، تُستخدم بيانات العميل المحفوظة مسبقاً لبدء عملية التزويد بالوقود تلقائياً بناء على نوع الوقود المفضل ومبلغ الإنفاق، مما يتيح تقديم تجربة سريعة وسلسة. ويستطيع العميل معرفة اكتمال التزويد بالوقود عبر الشاشات الرقمية، حيث سيجد أيضاً دعوة إلى الاستفادة من العروض المخصصة في متاجر واحة أدنوك.

وقد أطلقت أدنوك للتوزيع خدمة «أدنوك فل آند غو» في ثلاث من محطات الخدمة المتميزة، على شارع الشيخ زايد في دبي وكورنيش أبوظبي والخالدية، في الوقت الذي تخطط فيه لتعميم الخدمة الجديدة في محطات خدمة رئيسية في جميع أنحاء الدولة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: تجسد خدمة «أدنوك فل آند غو» رؤيتنا الرامية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لإحداث نقلة نوعية وتسريع تجربة التزويد بالوقود. ويأتي هذا التطور تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار ليؤكد على التزامنا المستمر باستخدام التكنولوجيا والابتكار لجعل رحلات عملائنا مجزية.

وبالإضافة إلى خدمة «أدنوك فل آند غو»، يوجد في محطة خدمة أدنوك المميزة في دبي العديد من الابتكارات الأخرى التي تعكس طموحات الشركة في مجال الاستدامة، حيث تُدار المحطة باستخدام حلول توليد الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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