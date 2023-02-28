«دبي القضائي» أول جهة تدريبية في المجال القانوني والقضائي تعتمد «الميتافيرس» في خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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دشّن معهد دبي القضائي رسميّاً حضوره عبر «الميتافيرس» بهدف تقديم خدماته وبرامجه التدريبيّة المتخصّصة باستخدام هذه التقنيّة، ليكون المعهد بذلك أول جهة تدريبية في المجال القانوني والقضائي بالعالم تعتمد «الميتافيرس» في خدماتها.

وذلك في خطوة رائدة تنسجم مع استراتيجيّة دبي للميتافيرس، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي.

وسيشهد مشروع اعتماد «الميتافيرس» لدى معهد دبي القضائي عدداً من المراحل في الفترة المقبلة، تبدأ بإطلاق أول برنامج تدريبي يستخدم «الميتافيرس»، على أن يلي ذلك مراحل أخرى لاحقة، من شأنها أن ترسّخ حضور «الميتافيرس» كركيزة أساسيّة وأسلوب عمل مستدام لدى المعهد، تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويُعزز من التحول الرقمي في توفير خدماته الذكيّة.

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «ينطلق معهد دبي القضائي باعتماده تقنية الميتافيرس، في مسيرة رائدة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في الحلول التدريبيّة والتطويرية والخدمات المتنوّعة التي يوفّرها لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم. وستسهم هذه التقنيّة في رسم معالم المستقبل الرقمي للمعهد، بما يُحقق رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة».

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