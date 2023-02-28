قائد عام شرطة عجمان يشيد بالمبادرات الابتكارية في «المؤسسة العقابية والإصلاحية»

المصدر: عجمان ـ البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بتنفيذ المبادرات الابتكارية في تقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له للمؤسسة العقابية والإصلاحية بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم أحمد راشد السويدي نائب مدير مكتب القائد العام، وعدد من الضباط وصف الضباط بالمؤسسة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في السلامة والحماية المدنية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

عنابر

واطلع قائد عام شرطة عجمان على مجريات العمل في قسم شؤون النزلاء، وقسم شؤون الأمن وعنابر النساء والرجال وقسم التأهيل، وتابع تنفيذ برامج التأهيل والخدمات، وحضانة أطفال النزيلات، وأشاد بجهود العاملين في تقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن حقوق النزلاء ويحفظ أمنهم وسلامتهم، وأشاد سعادته بالتحول الذكي في الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال تنفيذ المبادرات الابتكارية التي سهلت تنفيذ الإجراءات وتقديم الخدمات لنزلاء المؤسسة، ومنها المحاكمة عن بعد، والزيارة عن بعد، وتحويل وإيداع الأموال للنزلاء، والسوبرماركت الإلكتروني، مما أسهم في تعزيز رضا النزلاء عن الخدمات المقدمة في المؤسسة.

وفي نهاية الجولة التقى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي مع ضباط المؤسسة في اجتماع أكد خلاله على ضرورة الاهتمام ومتابعة الإجراءات الإدارية، ووضع منهجيات وآليات عمل تصب في مجملها في منظومة تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين مع الإدارة.

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