مجلس دبي للإعلام يناقش تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في "D33"

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اجتماع المجلس حيث ناقش المجلس سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن في العالم.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": "ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام في مقر المجلس، وركزنا خلاله على بحث سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن في العالم."

وأضاف "وخلال الاجتماع، استعرضنا حملة وجهات دبي ونتائجها الإيجابية في التعريف بمعالم وتجارب دبي المتفردة ... كما أطلقنا مبادرة لتكريم رواد إعلام دبي الذين نقدر عطاءهم في خدمة رسالة دبي، ووجهنا بإطلاق مبادرة "التثقيف الإعلامي" لتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة تحري المصداقية في تداول الأخبار".

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