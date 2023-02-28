نظمتها «الصحة» بمشاركة خبراء من القطاع الصحي الحكومي والخاص

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية لبحث المستجدات العالمية في مجال مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم، بمشاركة خبراء من الجهات الصحية الحكومية والقطاع الطبي الخاص بالدولة ومتحدثين دوليين، وذلك في إمارة رأس الخيمة.

وشهدت فعاليات اليوم العلمي مشاركة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وعبد العزيز الزعابي عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور خالد الشحي مدير المكتب التمثيلي للوزارة في رأس الخيمة.

والدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية بالوزارة، والبروفيسور حميد الشامسي مدير خدمة طب الأورام الدوائي في مدينة برجيل الطبية، والدكتورة بدرية الشحي رئيس قسم التحصين في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور محمد فرغلي مستشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، ونخبة من الخبراء والمختصين.

تطوير

وافتتح الندوة العلمية الدكتور حسين الرند بكلمة أشار فيها إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة على المستويين الإقليمي والدولي التي تتبع أعلى المعايير في مجال مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم، وذلك نتيجة البرامج والمبادرات التي تطلقها وتنفذها مختلف الجهات الصحية في الدولة، وفي إطار حرصها على تطوير السياسات الصحية بالاعتماد على البحث العلمي، ووضع المعايير وأطر العمل وتطويرها وتنظيمها ضمن برامج استراتيجية وطنية لمكافحة المرض.

وأوضح أن الوزارة أدرجت لقاحاً ضد فيروس الورم الحليمي البشري للإناث ضمن البرنامج الوطني للتحصين اختيارياً في عام 2018 بناء على توصية الفريق الوطني الاستشاري للتمنيع واللجان الوطنية ذات الصلة، مع التركيز على أهمية الكشف والعلاج المبكرين في منع تطور نحو 75% من حالات سرطان عنق الرحم إلى مراحل متقدمة، وتعد دولة الإمارات الأولى على مستوى إقليم شرق المتوسط في هذا المجال من خلال توفير التطعيم لطالبات المدارس من 13-14 سنة.

ولتحقيق أفضل سبل الحصانة أعلن عن التوسع في برنامج التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري ليتم إدراجه لطلبة المدارس الذكور للفئة العمرية 13-14 سنة كسابقة نوعية في إقليم شرق المتوسط

وقاية

ولفتت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوسيع نطاق تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري ليشمل فئة الذكور من طلاب المدارس لعام 2023، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية من هذا المرض، على اعتبار أن فيروس الورم الحليمي البشري يعد السبب الرئيس أيضاً للإصابة بسرطان الفم والبلعوم، والسرطان التناسلي، وغيرها من أمراض أخرى.

كما انعقدت في اليوم العلمي جلسة حوارية عن الجهود المبذولة لاستدامة وتسريع خطة القضاء على فيروس الورم الحليمي البشري، بمشاركة الدكتورة بدرية الشحي رئيس قسم التحصين في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية بالوزارة، والبروفيسور حميد الشامسي مدير خدمة طب الأورام الدوائي في مدينة برجيل الطبية، والدكتور محمد فرغلي مستشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي.

واختتمت فعاليات اليوم العلمي الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة بكلمة أجملت فيها مخرجات ونتائج اليوم العلمي وما يمثله من أهمية في تعزيز جودة حياة المجتمع في الإمارات.

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