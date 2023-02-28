الإمارات وتايلند تبحثان آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وسعادة سورايوت تشاسومبات، سفير مملكة تايلند لدى الدولة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج "ملتقى العمل الإماراتي-التايلندي في مجال القوى العاملة"، والذي عُقد مؤخرا لبحث سبل تعزيز استقدام العمالة التايلندية للعمل في سوق العمل الإماراتي، والتعريف بنشاط وكالات التوظيف وشروط ترخيصها وأنواع تصاريح العمل في الإمارات، بما فيها تصريح استقدام عامل من خارج الدولة.

كما تم استعراض حزمة التشريعات الناظمة لسوق العمل الاماراتي والتي عززت من الحماية لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، بالإضافة الى استعراض مخرجات اجتماع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول مجلس التعاون المستقبلة لهذه العمالة والذي انعقد على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2023".

حضر اللقاء سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وباليدا روامخام، الملحق العمالي في سفارة تايلند لدى الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز