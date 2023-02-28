طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة **:** .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:49 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 85 35

دبي 29 22 85 40

الشارقة 29 19 85 35

عجمان 29 21 90 45

أم القيوين 29 18 90 40

رأس الخيمة 31 18 85 30

الفجيرة 30 20 85 30

العـين 31 22 70 20

ليوا 30 20 75 30

الرويس 25 21 85 45

السلع 27 19 85 30

دلـمـا 25 21 85 55

طنب الكبرى 25 23 85 45

طنب الصغرى 25 23 85 45

أبو موسى 25 23 85 45 .

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