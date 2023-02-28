أوقاف دبي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تفتتحان وقف المحميد

المصدر: البيان

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عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة وقف صحي يساند جهود القضاء على الأمراض والأوبئة، ويدعم الدراسات والأبحاث الطبية، افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ثاني وقف صحي يدعم القطاع الطبي وأبحاث الأمراض والأوبئة في الإمارة.

حضر افتتاح المشروع الخيري بتمويل من الدكتور وائل المحميد، في منطقة المرر بدبي، عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، والدكتور وائل عبد الرحمن المحميد، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والنائب التنفيذي لمدير الجامعة، والدكتور عامر محمد الزرعوني نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية.

ويتكون الوقف من مبنى تجاري وسكني يضم ثلاثة محلات تجارية وستة عشر شقة سكنية أقيمت على أرض تبلغ مساحتها 1.767 قدم مربعة مسجّلة باسم "أوقاف دبي" بمنطقة المرر، حيث قُدّرت تكاليف الإنشاء والتشييد وقيمة قطعة الأرض بعشرة ملايين درهم.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن المشروع يأتي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تطوير الأنظمة الوقائية من خلال تبنّي استراتيجية صحية هدفها الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتوفير خطوة استباقية لأي تداعيات أو أزمات صحية محتملة.

وأشار المطوع إلى أهمية دعم الأبحاث الصحية والابتكارات الطبية التي تسهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المجتمع، مضيفاً أن المؤسسة حريصة على المساهمة في الحفاظ على حياة الأفراد وحمايتهم من الأمراض وتوفير البيئة الصحية المناسبة عبر إتاحة جميع الوسائل والإمكانات المتطورة لتنمية هذا القطاع الحيوي الهام.

بدوره، توجّه الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالشكر الجزيل للدكتور وائل المحميد على دعمه السخي للوقف الصحي، وأشاد بدوره الريادي في دعم الأبحاث الطبية والعلم والعلماء وصولاً لتحسين المخرجات الصحية. كما أكد على أهمية الوقف الصحي ودوره في تحقيق استدامة قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي، والذي يعد من الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية التي تسعى إلى رفع مستوى جاهزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، من خلال دعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

وأضاف الدكتور عامر شريف: «نحرص في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على توجيه كافة الجهود لتحقيق رسالة المؤسسة وهي (معاً نسعى لخدمة الإنسان ونصنع مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف)، وندرك تماماً أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهدافنا المشتركة. والشكر موصول لشركائنا أوقاف دبي على جهودهم ودعمهم المتواصل للخروج بهذه المشاريع الوقفية المبتكرة».

من جانبه، أكد الدكتور وائل المحميد سعادته للمساهمة في دعم الوقف الصحي، وأعرب عن أمله أن يكون لهذا الوقف الصحي دور مهم في تحريك عجلة البحث العلمي وتوظيف مخرجاته في تعزيز القطاع الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن الوقف الصحي الذي أطلقته أوقاف دبي والجامعة يعد فرصة مثالية لتحقيق الاستدامة في مجال الأبحاث العلمية.

وأكد د. المحميد أن الوقف الصحي يأتي استمراراً للتعاون مع الجامعة التي أطلقت بالتعاون معه «جائزة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - المحميد البحثية» وهدفها دعم الأبحاث المتعلقة بالسرطان والصحة النفسية وعلوم الدماغ وأمراض القلب الأيضية بما فيها السكري والبدانة.

ويعد الدكتور وائل المحميد أول من قلده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي» في عام 2019 تقديراً لجهوده في دعم الأبحاث والمجتمع العلمي في دولة الإمارات.

يُذكر أن الوقف الصحي في منطقة المرر هو ثاني وقف صحي تشيّده مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي منذ جائحة كوفيد-19 حيث تم تدشين الوقف الصحي الأول في منطقة البدع بدبي خلال عام 2021.

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