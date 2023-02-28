المصدر: البيان

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حمدان بن محمد: الإمارات ملتزمة بتقديم نسخة استثنائية من COP28

البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات ملتزمة بتقديم نسخة استثنائية من COP28.

جاء ذلك خلال حضور سموه، اليوم، جانباً من الاجتماع الثامن للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28 ، في مدينة إكسبو دبي، لبحث أولويات المشاركة المجتمعية ومستجدات جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر.

وأكد سموه ضرورة مضافرة الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الفرق والجهات المحلية والاتحادية المشاركة في الإعداد لاجتماعات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف، والعمل بروح الفريق الواحد وحشد كافة مقومات النجاح اللازمة لتقديم حدث استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات ويعزّز دورها المحوري في إنجاح أهداف هذا الحوار العالمي، أسوة بسجل النجاحات المشرّفة التي حققتها الدولة على مدار سنوات استضافت خلالها كبرى الفعاليات العالمية، وقدمتها بأسلوب يتناسب مع إسهامها الإيجابي في إنجاح كل جهد هدفه دفع مسيرة التطور الإنساني إلى الأمام وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع من معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا، على استعدادات اللجنة لاستضافة الحدث العالمي في دولة الإمارات خلال الفترة 30 نوفمبر - 12 ديسمبر المقبل.

كما اطلع سموه على نتائج جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر، وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع السابق للجنة الذي عُقِد برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا، والاستعدادات وجهود المشاركة المجتمعية تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP28.

وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على نهج الشراكة والتعاون والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، والاطلاع على أولوياتهم في المرحلة الأولى من جولة الاستماع، وذلك تعزيزاً للعمل المشترك الهادف إلى إيجاد حلول واقعية ملموسة في مجالات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي، موضحاً أن هذه الجولات لها دور مهم في تحقيق رؤية رئاسة المؤتمر والتزامها بقيادة عملية مفتوحة وشفافة تحتوي الجميع، وتبني على التقدم المُحرز في المؤتمرات السابقة، وتركز على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، وتحفّز تحقيق نتائج وحلول فعّالة وبناء شراكات رائدة بهدف تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وقال معاليه إن نجاح مؤتمر الأطراف COP28 يعتمد على تكاتف الجهود العالمية والإقليمية والوطنية سعياً لإنجاز عمل مناخي هادف، بما يضمن قيام جميع فئات المجتمع - من الشركات، والمنظمات غير الحكومية، إلى الشباب، والنساء، والمجتمع المدني- بدورٍ بنّاء في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف وأثناء فعالياته.

وخلال الاجتماع، سلّطت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب محلياً ودولياً، وإعلاء أصواتهم وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ومهاراتهم في أجندة المناخ العالمية.

ومن جانبها، أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام الإمارات بالعمل المناخي الوطني الجريء الذي يتماشى مع إعلان 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، ورؤية مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي.

كذلك ناقش الاجتماع جميع الاستعدادات اللوجستية الهادفة إلى إتاحة تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، من خلال تسهيل إمكانية الوصول إلى المؤتمر، وتهيئة الفرص لكل المجموعات للمشاركة في المناقشات والأنشطة المختلفة خلال فعالياته.

وتضم اللجنة الوطنية العليا في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات والمجالات على كافة المستويات، لضمان التحضير المثالي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة قد أعلن في 12 يناير الماضي عن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكليف الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28، حيث يتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مهمة الرئيس المُعيَّن للمؤتمر، ومعالي شما المزروعي مهمة "رائد المناخ للشباب"، وسعادة رزان المبارك مهمة "رائد المناخ". وحظي الإعلان باهتمام عالمي وتأييد بالغ من عدد كبير من القادة من جميع أنحاء العالم.

وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ) إدارة استراتيجية المؤتمر، وتشمل في عضويتها كلاً من: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ و معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي؛ ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وسعادة الدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.

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