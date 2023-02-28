المسؤولية المجتمعية.. الشريان المغذي لتطور الأعمال ورفعة المجتمعات

المصدر: البيان

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تعتبر الأعمال الإنسانية من أكثر التجارب التي تؤثر على الشركات وعلى الأفراد في المجتمعات.

ويسهم تحلّي الفرد والشركات بالمسؤولية المجتمعية بالنهوض المجتمعي الذي يعود بالنفع على الأفراد أنفسهم.

فكيف تشارك المسؤولية المجتمعية في ديمومة أعمال الشركات وتنمية المجتمعات؟

ما هي المسؤولية المجتمعية؟

هي مجموعة من الأعمال أو الخدمات على مختلف توجهاتها أو طبيعتها والتي يقدمها الأفراد أو الشركات في سبيل خدمة مجتمعاتهم ومساعدتها على النهوض والتقدم.

وغالباً ما تهتم الشركات بالمسؤولية المجتمعية فتسعى إلى تقديم المساعدات النقدية أو العينية في سبيل تحقيق العديد من المشاريع الاقتصادية والبيئية والإنسانية المتنوعة على صعيد المجتمع.

على كل شركة أن تساهم في المسؤولية المجتمعية، لماذا؟

يعود العمل المجتمعي بالخير على المجتمع نفسه، أفرادًا وشركات.

هناك أسباب عدة قد تدفع الشركات إلى المساهمة في المسؤولية المجتمعية منها:

• الشعور بالانتماء والمسؤولية والانخراط أكثر في المجتمع.

• بناء علاقات اجتماعية قوية قد تفتح آفاق مستقبلية فيما خص الأعمال والمشاريع القادمة.

• إسعاد الغير وترك أثر كبير في النفوس.

• تفعيل شراكات تنموية مستدامة مع القطاعين العام والخاص.

المسؤولية المجتمعية تعزز نمو أعمال الشركات

كما على الصعيد الإنساني والاقتصادي والبيئي والأخلاقي، تعتبر المسؤولية المجتمعية الشريان المغذّي لنمو الشركات وديمومة أعمالها.

فهذه المسؤولية المجتمعية تساعد أولاً على بناء سمعة جيدة للعلامة التجارية أو الشركة في المجتمع وبين الأفراد.

كما تساعد أيضاً على توسيع سوق العمل واستقطاب متعاملين جدد من ناحية، وتحقيق مستوى أعلى من الابتكار من ناحية أخرى، فالأعمال المجتمعية قد تمنح الشركات أفكاراً جديدة لمشاريع أو خدمة جديدة تدخل بها السوق.

في هذا الإطار، نذكر أن الأعمال الإنسانية والاجتماعية نهج جوهري توليه شركة "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، أهمية كبيرة ضمن استراتيجية الاستدامة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت "دي بي ورلد" مؤسستها الخيرية التي تعنى بالأعمال الإنسانية احتفالاً بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف في 19 من شهر رمضان من كل عام.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم المسؤولية تجاه المجتمع، وتغيير حياة الأفراد نحو الأفضل، وتنظيم الأعمال الإنسانية.

وساهمت أيضاً "دي بي ورلد" منذ بداية عام 2022 بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي توفّر الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

وكانت أحدث مبادراتها على صعيد التعليم دعم الشركة لمدرسة التفوّق في الشارقة لتجديدها وتحديث الأثاث والأدوات الأساسية فيها.

وضمن الجهود المبذولة في محاربة الجائحة في السنوات المنصرمة، فقد ساعدت "دي بي ورلد" في العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، أبرزها توفير أكثر من 20,000 طرد من أدوات التعقيم والحماية من انتشار فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى عمليات تعقيم مكثّفة في مباني جافزا.

ذلك من دون أن ننسى حملة الـ "10 ملايين وجبة" حيث ساهمت الشركة خلال شهر رمضان المبارك في عام 2020 في توفير وصول وجبات الإفطار الرمضاني والإمدادات الغذائية إلى أكثر من 50,000 عامل.

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