"التنفيذي الشارقة" يقر تنظيم إعفاءات المخالفات

المصدر: البيان

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أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الخصم من قيمة المخالفات والتسديد بشكل مبكر، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.

وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في مكتب سمو الحاكم، وناقش موضوعات حكومية متعددة تشمل مختلف القطاعات، وبحسب القرار الذي سيبدأ تطبيقه من 1 أبريل المقبل، يُعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 35‎%‎ حال قيامهم بالسداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وكامل غرامات التأخير إن وجدت.

ويعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 25 ‎%‎ حال قيامهم بالسداد بعد مرور 60‎ يوماً وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.

ووفقاً للقرار يكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا قام المخالف بالسداد بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية، واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة.

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