هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم حملة "جسور الخير" بمليوني درهم

المصدر: وام

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قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان دعماً مادياً لحملة "جسور الخير" بقيمة مليوني درهم، وذلك لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وقام سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، بتسليم شيك بقيمة التبرعات لسعادة محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في إمارة عجمان، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتوجه سعادة الدكتور خالد الخاجة بخالص الشكر والتقدير للمحسنين والمحسنات ولشركاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مسيرتها الإنسانية.

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