سلطان النيادي: فريق المهمة بخير وتأجيل الإطلاق أمر نتدرب عليه بشكل دائم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال سلطان النيادي خلال تغريدة له أمس على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" بخير ويتمتع بمعنويات عالية، مشيراً إلى أن تأجيل إطلاق مهمتهم إلى محطة الفضاء الدولية، يعتبر من الأمور التي يتدربون عليها بشكل دائم، وأكد على أن سلامة طاقم المهمة أولوية قبل كل شيء.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس تأجيل إطلاق مهمة "كرو6" إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية، وذلك قبيل الانطلاق بلحظات، حيث توقف العد العكسي لإطلاق Crew 6 في إشارة إلى احتمال تأجيل العملية.

من جهته حدد مركز محمد بن راشد للفضاء و بالتعاون مع الشركاء العالميين، الخميس المقبل الموافق 2 مارس موعداً جديداً لإطلاق مهمة "طموح زايد "2، وذلك عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، فيما تمت الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيُّر استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل عند إطلاق المهمة، وتركز بوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية، فيما توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع، على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ فالكون 9 بالمواد اللازمة للإقلاع.

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