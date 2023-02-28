فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يعود من سوريا إلى أرض الوطن

المصدر: أبوظبي ـ وام

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عاد إلى الوطن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المشارك في عملية «الفارس الشهم 2» في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بعد مساهمته مع عدد من الفرق الدولية في عمليات البحث والإنقاذ من كارثة الزلزال التي حلت بعدد من المدن والقرى السورية.

وقال المقدم حمد الكعبي قائد الفريق: إن الفريق بذل جهوداً استثنائية للبحث عن ناجين خلال الأيام الأولى للكارثة مستعيناً بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال البحث والإنقاذ.

وأوضح الكعبي أنه بعد إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ وبالتنسيق مع السلطات المحلية في سوريا تم الانتقال لمرحلة (التعافي وإعادة التأهيل)، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للدفاع المدني السوري لتمكينهم من تشغيل وصيانة الأجهزة ومعدات البحث التي تم إهداؤها بتوجيهات القيادة للأشقاء في سوريا وتم الانتهاء من هذه البرامج التدريبية بنجاح.

وأوضح الكعبي أن الفريق حاصل على الاعتماد الدولي (المستوى الثقيل) من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة.

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