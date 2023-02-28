100 ساعة تطوع لدعم «جسور الخير»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات، ومفوضية كشافة دبي، فعالية لتجميع وفرز الطرود وبمشاركة أولياء الأمور وكبار المواطنين من نادي ذخر الاجتماعي وفريق الهلال الأحمر الطلابي بالمدرسة ومجموعة من القيادات الكشفية والطلاب المنتسبين لمفوضية كشافة دبي، في مسرح مدرسة أم سقيم، لدعم جهود حملة «جسور الخير». وشارك في الفعالية «50» متطوعاً أسهموا في تقديم 100 ساعة تطوعية، انطلاقاً من الدور المجتمعي لكشافة دبي وبناءً على توجيهات القيادة في تنفيذ حملة دعم المنكوبين في سوريا وتركيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز