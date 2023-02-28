مواطنون: محمد بن راشد حريص على استقرارنا الاجتماعي

المصدر: دبي - شيرين فاروق، سعيد الوشاحي

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أكد مواطنون أن القيادة الرشيدة أعطت قضية إسكان المواطنين أولوية قصوى، مشيدين بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة وبمساحة 120 مليون قدم مربعة.



وثمن عيسى عبيد الغربي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص سموه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، لافتاً إلى أنها جزء من سلسلة القرارات التي تدفع بالتنمية الاقتصادية التي تعد ركيزة أساسية للمواطن.



أولوية



وذكر الغربي أن القيادة الرشيدة أعطت قضية إسكان المواطنين أولوية قصوى متمثلة في توزيع المساكن والأراضي وقروض البناء وإنشاء البنية التحتية في كل المناطق الجديدة، وتوفير المسكن أمر في غاية الأهمية فهو يحافظ على الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر، إذ أصبحت جميع الأسر المواطنة في الإمارة تتطلع إلى السكن في المدن الجديدة، والمجمعات السكنية الجديدة.



وعبر الغربي عن سعادته بمناسبة المكرمة الكبيرة التي تجسد اهتمام سموه بتوفير الحياة الرغيدة والكريمة لشعب الإمارات والمحافظة على المكانة المرموقة التي وصل إليها، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفكر دائماً في إسعاد المواطنين، وتصدر القرارات التي تعبر عن تطلعاتهم، وهي تقرأ المستقبل واحتياجات المواطنين في مختلف الصعد.



إنتاج



وأكد المواطن أحمد الكعبي أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي حرصاً من القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً من أجل توفير الرفاهية والحياة الكريمة، والمسكن الآمن المستقر، والتخفيف على المواطنين من أعباء الحياة لدفعهم لمزيد من الإنتاج والعمل من أجل رفعة الوطن.

وأضاف الكعبي: إن هذه المكرمة الغالية ليست بغريبة على سموه لأنه دائماً وأبداً سباق إلى تقديم كل ما يخدم أبناء الوطن، وما يقدمه سموه يؤكد أن أياديه البيضاء تحمل كل الخير والسعادة والرخاء والطمأنينة للمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم لكي ينعموا بالأمان على حياتهم وحياة الأجيال القادمة.



وأكد أن سموه يبحث عن السبل التي يمكن بها توفير المسكن المناسب لكل فرد على أرض الوطن سواء بمنح البيوت الشعبية أو الأراضي السكنية وتقديم القروض والمساعدات والمنح المالية لبنائها وهذا قلما نجده في أي دولة أخرى من العالم وهذه حالة فريدة تميز قيادتنا الرشيدة التي تحقق تطلعات شعبها من أجل العيش في سهولة ويسر ورفاهية ونحمد الله على هذه القيادة الحكيمة.



خطط



وقال سعود المحيربي: إن المكرمة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واهتمام سموه باستقرار الأسرة وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من سموه لأبناء الوطن الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة الدولة، مؤكداً أن الأولوية القصوى لسموه هي الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار اجتماعي لهم، وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على توفير سبل الراحة كافة لهم.



وأضاف: إن مكرمة سموه تؤكد أن الإنسان الركيزة الأساسية في البناء والتطوير، وتعكس حرص الحكومة على توفير الاستقرار المجتمعي للمواطنين لبناء أسرة متماسكة تسهم في تكوين مجتمع إماراتي متكامل ومترابط.



ثروة



وقال سعيد الشحي: إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس مدى اهتمام سموه الكبير بإسعاد المواطنين، بما يضمن لهم بناء أسرة مستقرة لمستقبل آمن، انطلاقاً من رؤية وإيمان سموه بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، لافتاً إلى أن المكرمة الفورية تتجلى فيها كل معاني الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.



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