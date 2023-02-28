حمدان بن محمد: الطموح لا يتأجل ويمضي إلى آفاق جديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الشركاء العالميين عن موعد جديد لإطلاق مهمة طموح زايد 2، وتم تحديد هذا الموعد بعد غدٍ الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات، وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي إلى آفاق جديدة، وأضاف سموه: نتمنى التوفيق والسلامة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملائه طاقم «كرو6».

تدوينة

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تأجل الإطلاق... لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة. نتمنى التوفيق والسلامة دائماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملائه طاقم CREW-6». وحسب مركز محمد بن راشد للفضاء هذا الموعد قابل للتغير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل أمس.

ونظراً لوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية، توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات التي تؤكد تزويد الصاروخ فالكون 9 بالمواد اللازمة للإقلاع.

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