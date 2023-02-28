«بيت الخير» تستعد لحملتها الرمضانية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير استكمال جميع التحضيرات الخاصة بحملتها الرمضانية «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، التي بدأتها في الأول من رجب، لمساعدة 58 ألف أسرة ومحتاج في شهر رمضان. وأكدت الجمعية الانتهاء من إصدار التصاريح الرسمية الخاصة بالحملة، وعقود الاتفاقيات المالية والترتيبات المتعلقة بقسائم المير الرمضاني. وأوضحت أنها أنجزت ترتيبات قسائم المير الرمضاني، مع كل من جمعية الاتحاد والجمعيات التعاونية وبعض المراكز التجارية الكبرى داخل الدولة، لصرف البطاقات الشرائية، التي ستصدرها وقيمتها الإجمالية 4 ملايين ونصف مليون درهم، وتتراوح قيمة البطاقة من ألف إلى 3 آلاف درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، دعماً غذائياً للأسر في الشهر الكريم.

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