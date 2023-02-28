الإمارات.. زخم الأحداث والفعاليات العالمية يتواصل في مارس

المصدر: أبوظبي - وام

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يتواصل في الإمارات خلال شهر مارس المقبل زخم المؤتمرات والمعارض والمسابقات العالمية البارزة، التي تجسد مكانة الدولة كوجهة أولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي. وتشهد الإمارات طوال شهر مارس سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

القمة الشرطية

وتستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، القمة العالمية الشرطية 2023 في الفترة الممتدة بين 7 و9 مارس ، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 شركة عارضة، وعدد كبير من المتحدثين المشاركين في القمة لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في 150 جلسة. وتعد القمة العالمية الشرطية، الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

إنفستوبيا العالمي

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر «إنفستوبيا العالمي»، خلال الفترة من 1 حتى 2 مارس، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

وتناقش النسخة المقبلة من «إنفستوبيا» التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها، مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية.

آرت دبي

وتنظم الإمارات في الفترة من 3 حتى 5 مارس فعاليات الدورة 16 من المعرض العالمي «آرت دبي»، الذي تحول إلى نقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم. وتضم الدورة المقبلة للمعرض أكثر من 130 صالة عرض مشاركة من أكثر من 40 دولة وست قارات، عبر أقسامه الأربعة: «المعاصر» و«الحديث» و«بوابة» و«آرت دبي ديجيتال»، ويستقبل المعرض أكثر من 30 مشاركاً جديداً للمرة الأولى.

كوميك كون

ويشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل، فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2023، الذي يجمع محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة.

عمليات الفضاء

وتستقطب الإمارات نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء خلال فعاليات النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء في مارس المقبل.

وسيعقد المؤتمر تحت عنوان «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، وسيوفر فرصة للوفود المشاركة لاستكشاف جميع جوانب عمليات البعثات الفضائية، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالعمليات الروبوتية، والتحكم بالأقمار الاصطناعية والمهمات الفضائية عموماً سواء المأهولة أو غير المأهولة.

الطاقة

ويستشرف معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة إلى 7 إلى 9 مارس، مستقبل الطاقة، وسيغطي خمسة قطاعات رئيسية متعلّقة بمنتجات الطاقة، كما سيستضيف «المؤتمر الاستراتيجي الأول».

وتركز قائمة المتحدثين المشاركة في المؤتمر على وضع مخطط لتعزيز التحول في قطاع الطاقة، بينما تقدم دراسات الحالة حلولاً عملية ومنطقية لتطوير مشروعات الطاقة ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتمهيد الطريق لتعزيز مصادر الطاقة التقليدية بمصادر متجددة.

ليدرز

وتستضيف أبوظبي، يومي الأول والثاني من مارس ، فعاليات النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

وتناقش القمة المرتقبة، التي تعقد بمشاركة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير.

الترايثلون

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، عن تنظيم «بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2023»، التي تعد البطولة الافتتاحية لموسم بطولات الترايثلون الدولية يومي 3 و4 مارس.

وتستمر سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية لعام 2023، من مارس حتى سبتمبر المقبل، حيث تقام المنافسات في أشهر المدن العالمية، وتعد استضافة أبوظبي للبطولة الافتتاحية إضافة إلى السجل الحافل الذي تتمتع به العاصمة باستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية المرموقة.

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