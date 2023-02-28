المستشفى الإماراتي المتنقل يدشن محطة إنسانية في المغرب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشّن المستشفى الإماراتي ـ المغربي المتنقل، مهامه الإنسانية بمحطته الحالية في إقليم اسفي، بتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض القلبية والمزمنة وبمبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء، وجمعية الأيادي البيضاء المغربية، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية. وأكدت الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الإنساني، أن المستشفى سيكثف مهامه التطوعية، لتوفير البرامج العلاجية والوقائية والتدريبية والتوعوية، على مدى سنة مقبلة، إلى جانب تسيير قوافل طبية، انطلاقاً من المستشفى المتنقل إلى المناطق السكانية المختلفة .

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وأكد جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الإمارات، حرص القيادة على تبني المبادرات الإنسانية المبتكرة، مشيراً إلى أن المستشفى المتنقل يقدم خدمات إنسانية للأطفال وكبار السن.

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