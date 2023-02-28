تعاون بين «الاتحاد الخيرية» و«جمعية أم القيوين»

المصدر: عجمان - البيان

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وقع الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي - نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، اتفاقية تعاون مع عيسى علي سعيد بن حيول - المدير العام لجمعية أم القيوين الخيرية، لتعزيز سبل التعاون في المجال الخيري والتنسيق في خدمة المجتمع والإنسان. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون بين الجانبين، لإسعاد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، عن طريق تعزيز التنسيق المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني. حضر توقيع الاتفاقية، حارب العرياني- الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية ناصر الجنيبي - المدير التنفيذي للمؤسسة.

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