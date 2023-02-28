«قضاء أبوظبي» تنجز 300 ألف إعلان قضائي بالتقنيات الحديثة في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من إنجاز نحو 324 ألفاً و479 إعلاناً قضائياً لأطراف الملفات القضائية خلال العام الماضي 2022، منها ما يقارب 300 ألف إعلان قضائي باستخدام التقنيات الحديثة، محققة بذلك تقدماً ملموساً اعتماداً على البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدائرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، من خلال الاستفادة من التطور التقني، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأوضحت الدائرة أنها تطبق منظومة متكاملة ومتطورة للإعلانات القضائية، بحيث يتم إنشاء إعلانات الأطراف بصحف الدعاوى تلقائياً من قبل الدائرة، دون الحاجة لتقديم طلبات من قبل المتعاملين.

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