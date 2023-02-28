منطقة حرة متخصصة في الدفاع والأمن ضمن «توازن الصناعي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مجلس التوازن الصناعي، إنشاء منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن، ضمن مجمع توازن الصناعي بأبوظبي.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة الجديدة 2.8 كيلومتر مربع، وتُخصَّص لمباشرة العمليات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والأمنية، والأنشطة المرتبطة بها، وتشمل، على سبيل المثال، الأنشطة الإلكترونية والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية الدقيقة، والسيارات، والسلامة والأمن، والبحث والتطوير، إلى جانب الخدمات المرتبطة بذلك، بما فيها الخدمات اللوجستية.

ويُعدُّ مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، مركزاً إقليمياً للصناعات الدفاعية والأمنية، ويوفِّر منطقة صناعية ذات مستوى عالمي، مع مجموعة واسعة من المزايا.

يتيح المجمع للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون رسوم جمركية، وذلك بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الإماراتية المعمول بها

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