«أكاديمية أنور قرقاش» تطلق حملة لاستقطاب الدبلوماسيين وقادة العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن إطلاق حملتها السنوية الجديدة لاستقطاب الطلبة الجدد لبرامجها الأكاديمية والتي تشمل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية التنموية للعام الدراسي 2023/‏ 2024.

ومن المتوقع للحملة التي أطلقت تحت شعار «نستثمر بالمستقبل» أن تتلقى إقبالاً لافتاً من الطلبة المستقبليين بمعدل أعلى من الحملات السابقة، وخاصة أن باب استقبال الطلبات مفتوح لجميع البرامج الأكاديمية إذ تم تصميم برامج أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بشكل فريد ومصمم خصيصاً لتزويد الطلبة مجموعة متكاملة من العلوم والمعارف لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات تمثيلاً مشرفاً في العديد من المحافل الدولية.

وتشتهر الأكاديمية بمساقاتها الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية القدرات الدبلوماسية والقيادية والإمكانات البحثية وتعزيز مبادرات قدرات الرأي. وتهدف الأكاديمية من هذه الحملة إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشباب الإماراتيين على دراسة برامجها الأكاديمية التي تؤهلهم لأداء دور محوري في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في مجالات الشؤون الدولية والعمل الإنساني.

وتتيح حملة «نستثمر بالمستقبل» أمام الإماراتيين كافة من الذكور والإناث تقديم طلباتهم لدراسة برامج الأكاديمية فيما إذا كانوا حاصلين على درجة البكالوريوس وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية «آيلتس»، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية.

ويمكن للمهتمين بالعمل في السلك الدبلوماسي ومجال الشؤون الدولية والعمل الإنساني، تقديم طلباتهم قبل 27 مارس 2023، ويمكنهم الحصول على معلومات وافية عن برامج الأكاديمية بزيارة موقعها https://www.agda.ac.ae، وسيتمكن أبناء المواطنات المقيمون في الدولة من التقدم لدراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية ويشترط في المتقدمين لدراسة هذا البرنامج إضافة للشروط السابقة أن تكون أعمارهم 35 عاماً أو أقل وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة.

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