7774 مواطناً ومواطنة تزوجوا من أجانب في 4 إمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، في شأن حالات الزواج الموثقة بأربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، إبرام الأقسام المعنية، 7 آلاف و774 عقد زواج لمواطنين ومواطنات تزوجوا من غير مواطنين (مقيمين)، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2022.

ووفقاً للأرقام الصادرة لحالات الزواج، حسب جنسية الزوج والزوجة، فإن نسب إقبال المواطنين على الزواج من غير مواطنات، تعد الأكبر بنسبة 73.4%، من إقبال المواطنات على الزواج من غير مواطنين، وبفارق 4 آلاف 498 حالة.

وبلغ مجمل حالات زواج المواطنين من غير مواطنات المسجلة في الإمارات الأربع (الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020 (12 سنة) 6 آلاف و136 حالة زواج، بينما وصل مجمل الحالات المسجلة في الفترة ذاتها لمواطنات تزوجن بغير مواطنين إلى 1638 حالة.

وأشارت الإحصاءات، التي حصلت «البيان» على نسخ منها، إلى استحواذ إمارة الشارقة على النسبة الأكبر من مجمل عدد عقود الزواج المبرمة، بواقع 3 آلاف و968 عقد زواج منها 3073 عقد زواج لمواطن من غير مواطنة، و895 عقد زواج لمواطنة من غير مواطن.

وبحسب الإحصاءات، فقد جاءت إمارة عجمان في المرتبة الثانية في مجمل عدد حالات الزواج المسجلة، بواقع 2589 عقد زواج منها 2136 عقد زواج مواطن من غير مواطنة و453 عقد زواج لمواطنة من غير مواطن، في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2022، تلتها إمارة الفجيرة التي شهدت تسجيل 787 حالة زواج منها 606 حالات زواج لمواطن من غير مواطنة، و181 حالة زواج لمواطنة من غير مواطن.

أما إمارة أم القيوين، فقد شهدت المحاكم التابعة لها والمتمثلة في محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية، ومحكمة فلج المعلا الشرعية، تسجيل 430 حالة زواج، توزعت بواقع 321 عقد زواج لمواطن من غير مواطنة، و109 عقود زواج لمواطنة من غير مواطن، في الفترة ذاتها.

6 محاكم

وأوضح التقرير الإحصائي، أن العقود المسجلة تم إبرامها في 11 محكمة تتبع للإمارات الأربع، منها 6 محاكم تتبع إمارة الشارقة وهي محكمة الشارقة الشرعية، والذيد الاتحادية الابتدائية، وخورفكان الابتدائية، وخورفكان الاتحادية الابتدائية، وكلباء الاتحادية الابتدائية، ودبا الحصن الاتحادية الابتدائية.

وهناك محكمتان تتبعان إمارة الفجيرة وهما محكمة الفجيرة الابتدائية، ومحكمة دبا الفجيرة الشرعية الابتدائية، ومحكمتان في أم القيوين وهما محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية، ومحكمة فلج المعلا الشرعية، ومحكمة واحدة في إمارة عجمان وهي محكمة عجمان الشرعية.

مبادرات

وكانت وزارة العدل، قد أقرت في وقت سابق، حزمة مبادرات هادفة لتسهيل إجراءات الزواج ومنها اعتماد نظام الزواج «من بعد» الذي لا يحتاج إلى حضور جميع الأطراف إلى المحكمة، فتتم الإجراءات بتواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج.

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