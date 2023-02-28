صقر غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان «الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته».

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة، والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود وتمثل نموذجاً فريداً واستثنائياً في مستوى التقارب الوثيق بين دولتين وشعبين شقيقين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، تحظى باهتمام ورعاية لا محدودة من قبل قيادتي البلدين الشقيقين، تلك العلاقات الوطيدة التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، وعززتها العديد من الزيارات الرفيعة بين قيادتي البلدين الشقيقين ومسؤوليهما.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تمثل نموذجاً رائداً للعلاقات العربية والتضامن الأخوي الصادق في مختلف المواقف والمحافل، حيث تعد الشراكة والتعاون الإماراتي - الأردني أحد أنجح نماذج العمل المشترك على الصعيدين العربي والدولي، بما يعكس حجم الإرادة السياسية والدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

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