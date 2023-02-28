«مواصلات الإمارات» تدشن المرحلة التجريبية لتطبيقها الذكي «حافلتي»

المصدر: دبي - البيان

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دشنت مواصلات الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المرحلة التجريبية لتطبيقها الذكي «حافلتي»، الذي سيتاح استخدامه من قبل 100 ألف ولي أمر طالب مسجل في المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك دعماً لخططها الاستراتيجية لتحديث خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وتعزيزاً لجهود التحول الرقمي الذكي في عملياتها المختلفة.

وأثنى عبدالله خالد الموسى، مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة في مواصلات الإمارات، على الشراكة النموذجية والتعاون الفعال مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي أثمر عن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، ومن ضمنها إطلاق تطبيق (حافلتي)، والذي يتمتع بمزايا وقدرات تقنية متقدمة، تجعل منه إضافة مهمة لجهود الشركة في الارتقاء بمستويات خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وخطوة كبيرة للأمام تجاه تعزيز معايير الجودة والسلامة والراحة للطلبة على متن أسطول حافلاتنا المدرسية وكذلك تحقيق الاطمئنان لذويهم في الوقت نفسه، منوهاً بأن هذه المساعي تأتي تماشياً مع الجهود الحكومية الواسعة لإتمام التحول الذكي في الدولة، كما تلبي خطط الشركة في الرقمنة وتوفير الحلول والخدمات الذكية.

خطوات

ولفت الموسى إلى أن التطبيق يقدم لمستخدميه من أولياء الأمور بعد تحميله وإتمام خطوات التسجيل البسيطة الكثير من الميزات المفيدة لهم، والتي من شأنها تعزيز مستويات السلامة والانضباط في تقديم الخدمة، حيث يمثل نافذة تقنية ذكية يطل منها الآباء والأمهات على حال أبنائهم أثناء رحلتهم المدرسية اليومية على متن الحافلات من خلال القدرة على الإشراف والمتابعة اللحظية لتفاصيل الرحلة.

وأضاف أن التطبيق يستهدف نحو 100 ألف ولي أمر في كل من المدارس الحكومية في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث لا يشمل التطبيق في هذه المرحلة أولياء أمور الطلبة البنين الذين يدرسون في الحلقة الدراسية الثالثة في تلك الإمارات.

حرص

وأكد خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على توظيف كل التقنيات المتاحة لخدمة الطلبة وأولياء الأمور بما يترجم رؤية المؤسسة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المرتبطة بالقطاع التعليمي وبما يواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الشأن، إذ تعمل المؤسسة مع شركائها على توفير أفضل الخدمات وبأحدث المواصفات.

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