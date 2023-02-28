«صحة دبي» تدشن مركزاً لعلاج النوبات القلبية

المصدر: دبي - البيان

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دشنت هيئة الصحة في دبي مركزاً لعلاج النوبات القلبية في أحد المستشفيات بالإمارة، وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن القطاع الصحي الخاص في دبي يشهد تطوراً سريعاً في منشآته وتقنياته وتخصصاته وخدماته النوعية، وهو ما يعكس مناخ الاستثمار المتميز، ومجموعة التسهيلات المرنة والحوافز التي توفرها دبي، والتي تعمل عليها الهيئة تعزيزاً لقوة هذا القطاع الحيوي. وأكد حرص «صحة دبي» على تنامي وتطوير المنشآت الطبية الخاصة، وتوسيع نطاق تخصصاتها، موضحاً أن من شأن ذلك توفير خدمات تنافسية متميزة لأفراد المجتمع، ولا سيما المرضى منهم، إلى جانب زيادة قدرات القطاع الصحي ودوره في تنشيط حركة السياحة الصحية في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال تدشين الكتبي أمس مركز علاج النوبات القلبية في مستشفى الزهراء دبي، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، العضو المنتدب المدير العام لمستشفى الزهراء، وممثلين عن «سيمنس هيلثينيرز».

وبعد التدشين، تفقد الكتبي مجمل التجهيزات والتقنيات الحديثة التي اشتمل عليها مركز علاج النوبات القلبية، كما استمع إلى شرح من الأطباء المتخصصين عن أهمية المركز، ومجمل الخدمات الطبية التي يوفرها في هذا التخصص الدقيق.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لعملية تحديث منشآت القطاع الصحي الخاص، وكل ما يرتبط باستخدام وتوظيف التقنيات الطبية الحديثة والحلول الذكية، التي تواكب مستجدات العالم، وتلبي متطلبات رفع جودة الخدمات واستدامتها.

ابتكارات

وقال الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي المدير العام لمستشفى الزهراء بدبي: هدفنا في جميع المجالات استقدام أحدث ابتكارات التقنيات الطبية لمصلحة المرضى في سبيل تعزيز النتائج السريرية وإنقاذ الأرواح. وأفاد الدكتور راجيف لوكان، رئيس قسم أمراض القلب بأن المستشفى يُعد من مزودي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن المستشفى تمكن من إنشاء مركز للنوبات القلبية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جناح قسطرة القلب المجهز كلياً بأحدث التقنيات، ومن ذلك مختبران وفريق كبير يضم أربعة أطباء بدوام كامل في مجال طب القلب التدخلي.

ولفت أندرو فوردر، رئيس قسم العلاجات المتقدمة في (سيمنس هيلثينيرز) الشرق الأوسط وجنوبي وشرقي أفريقيا إلى أهمية التعاون المثمر والارتقاء به إلى مستوى أوسع، لتحقيق تقدم جديد في مسيرته لتطوير الطب الدقيق وتسريع التدخلات الطبية وجعلها أكثر سلاسة، ما يساعد على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية الممكنة للمرضى وأفراد المجتمع بوجه عام.

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