325 مشاركاً دولياً في مؤتمر دبي للخلايا الجذعية

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في دبي أمس فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر دبي للخلايا الجذعية الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات المتخصص في طب الخلايا الجذعية واستخدامها علاجاً للأمراض الخطيرة. حضر المؤتمر - الذي ينظمه مركز «هورتمان» للخلايا الجذعية بالتعاون مع شركة «اندكس» ويستمر يومين في فندق «والدورف أستوريا - نخلة دبي» - عدد من كبار المسؤولين والمعنيين وأكثر من 25 خبيراً دولياً و300 مشارك من المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية: إن هذا الحدث يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية، لافتة إلى أن المؤتمر يستضيف أكثر من 30 متحدثاً ومن بينهم مرضى يعرضون قصص نجاح رحلتهم العلاجية وكتبت لهم فرصة لعيش حياة جديدة خالية من الأمراض تحول خلالها الألم إلى أمل في الشفاء. وناقش المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر أحدث البحوث والتقنيات والتجارب السريرية الناجحة في مجال الخلايا الجذعية وتم عرض رحلة علاج ماثيو فارو وهو أول مريض يقوم بعملية زرع دم الحبل السري بنجاح ويبلغ من العمر 40 عاماً. كما تم استعراض قصة علاج الإماراتية مهرة ناجي 14 عاماً والتي خضعت لعملية زرع دم الحبل السري بنجاح بالإضافة إلى استعراض حالات أخرى عانت سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم والثلاسيميا ممن تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج بالخلايا الجذعية.

وقال نيرمال كومار المدير العام لمجموعة «ليدر للرعاية الصحية وليدر لعلوم الحياة» إن مؤتمر دبي للخلايا الجذعية يهدف إلى تعزيز نظام طبي مستدام في بحوث الخلايا الجذعية المتقدمة والطب التجديدي وزرع الأعضاء ويتجه العالم نحو مرحلة تكون فيها المعرفة والعلم عملتين أساسيتين. ويعد مختبر «هورتمان» للخلايا الجذعية أول مختبر حديث الطراز في مجال الخلايا الجذعية والطب التجديدي إذ يركز على توفير حلول بنوك دم الحبل السري من الدرجة الأولى ويقوم بتسهيل أول تجارب سريرية على الإطلاق في مجال بحوث الخلايا الجذعية في دولة الإمارات.

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