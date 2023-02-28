الذكاء الاصطناعي يهدد استمرار مليار وظيفة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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توقع تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023 حدوث تغييرات جذرية في أكثر من مليار وظيفة في السنوات القادمة نتيجة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأتمتة والتطورات التقنية الهائلة.

وأكد عدد كبير من الخبراء وقادة الأعمال أنه ستتم أتمتة معظم الوظائف في أكثر من 15 مجالاً، ومن ذلك المحاسبة والمبيعات وإدارة البيانات.

العمليات المساندة

وتوقع التقرير أيضاً أن تصل عائدات الذكاء الاصطناعي في دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزى هذه الإيرادات إلى تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز الثقة بطبيعة البضائع وجودتها وكميتها إذ ستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة كفاءة العمليات المساندة مثل الفواتير والتسليم والمرتجعات وخفض رأس المال الاستثماري المطلوب، ويتوقع أيضاً أن ينمو إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد ليبلغ ما بين 20 % و34 % سنوياً لجميع دول المنطقة، وتحقيق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أسرع معدلات في النمو. ووفقاً للتقرير فإن ازدياد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي، تزايد بشكل مطرد للشركات التي تضع أطراً أخلاقية تأخذ في الحسبان القوانين والتشريعات المتعلقة به وبحسب استطلاع أجرته شركة «بي دبليو سي» في عام 2021، وشارك فيه مديرون تنفيذيون من اليابان والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تمتلك شركة من بين كل خمس شركات إطاراً أخلاقياً لتطوير الذكاء الاصطناعي.

تطبيقات الذكاء

وبلغت نسبة الشركات التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال 5 % في عام 2021 مقارنة بنسبة 47 % المسجلة في العام الذي يسبقه وستستمر هذه الأطر في التأثير في كيفية الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أنها ستقلل بمرور الوقت من مخاوف المجتمعات في شأن موثوقية تلك التطبيقات.

تقنيات المنازل

ومن المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في استخدام التقنيات في المنازل، والتعليم، وتعلم المهارات الجديدة، والترفيه والنقل، والتسوق. وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من أحدث الأمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات فقد استخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات في حالات التسلل وركلات الترجيح، ولتنظيم الجماهير، وضبط درجات الحرارة في الملعب وقد تم اتخاذ تلك القرارات بناء على بيانات تم استخلاصها من أجهزة استشعار دمجت في الكرة نفسها وملابس اللاعبين والملاعب والمناطق المحيطة بها، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات على جسم كل لاعب. وفي الواقع، تعتمد المجتمعات على الحكومات لسن وتطبيق القوانين والتشريعات التي تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي؛ إذ أظهرت نتائج استبانة عن تقبل المجتمعات في أنحاء العالم للذكاء الاصطناعي أن 39 % من المشاركين يشعرون بالقلق من الذكاء الاصطناعي فيما يرى 52 % أن الفوائد التي تقدمها المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتلك المنتجات تتجاوز أضرارها.

الذكاء الآلي

من المحتمل أن يؤدي الذكاء الآلي المتقدم والأتمتة إلى فقدان الوظائف في مجالات عديدة من الهندسة المعمارية وصولاً للخدمات المالية والطب، ولكن العاملين في مجال المعرفة أي الذين تعتمد وظائفهم بشكل كبير على المعرفة سيبحثون عن مجالات جديدة تسمح لهم باستخدام مواهبهم ومهاراتهم إضافة إلى ذلك، إذا تم دمج الذكاء الآلي المتقدم بالكامل في جميع نواحي الحياة اليومية، قد يستحيل على البشر الإشراف على هذه الأنظمة بفعالية.

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