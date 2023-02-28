مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت وزارة التربية والتعليم، ومجلس تنافس الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم، في شأن دعم الجهود، لتعزيز دور الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية عبر العمل في القطاع الخاص، وتوثيق أفضل الممارسات التي تسهل انخراط الشباب الإماراتيين في مؤسسات القطاع الخاص. وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم ومن منطلق اختصاصاتها، فإنها تتولى مهمة إعداد وتطوير معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة، وتضع المعايير اللازمة للاعتراف بالشهادات العلمية والخبرات السابقة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والفني والتقني الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لمنظومة المؤهلات الوطنية المعتمدة.

مشاركة الشباب

وأوضح الدكتور محمد المعلا أن هذا الدور المحوري، يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز مشاركة الشباب الإماراتيين عبر الاستثمار في قدراتهم في التنمية المستدامة بحفزهم على المشاركة والعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التكاملية مع الجهات المعنية في الدولة في هذا الشأن.

وأضاف أن توقيع المذكرة مع مجلس تنافس الكوادر الإماراتية، يهدف إلى بناء شراكة مثالية، ترسم خريطة طريق، لتفعيل الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للغرض ذاته وفقاً لاختصاصات وأدوار كل جهة، بما يسهم في المحصلة النهائية في تجويد العمل ومخرجات التنمية البشرية، وتوظيف الممكنات المتاحة من أجل ريادة العنصر المواطن في سوق العمل.

جهود التوطين

وأكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في دعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص في مجال التعليم، موضحاً أن المذكرة توفر إطار التعاون بين الوزارة ومنصة نافس التابعة للمجلس.

وأضاف أن المجلس يهدف إلى تبادل المعلومات لتمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية وفق أعلى المعايير في القطاع الخاص.

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