البرلمان العربي للطفل يناقش حق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرار

المصدر: الشارقة - وام

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ناقش أعضاء البرلمان العربي للطفل ضمن أعمال الجلسة الأولى من الدورة الثالثة للبرلمان والتي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موضوع «حق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرار».

وأبرزت المداخلات ما أولته الدول العربية من اهتمام كبير بحماية حقوق الأطفال وتزويدهم بالفكر الريادي ليكونوا قادة المستقبل من خلال توفير كل سبل الرعاية والحماية لهم وتمكينهم من المشاركة بآرائهم واتخاذ القرارات التي تصب في خدمتها وبناء علاقات من الثقة بين الأطفال والكبار.

ترأست الجلسة الكويتية جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل بمعاونة كل من الفلسطينية حلا جهليل النائب الأول لرئيس البرلمان العربي للطفل والمغربية هبة الله العلمي النائب الثاني بحضور أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل.

وأكدت المداخلات على ثقة الطفل العربي بقدرته وسط محيط أسرته ومجتمعه وإسهامه في اتخاذ قراراته مع دعوتهم إلى أهمية دور المناهج التعليمية والأنشطة اللاصفية في تعويد الطفل على الاعتماد على نفسه في اتخاذ القرار الصائب وتأهيل الأسرة والوالدين بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل لاتخاذ قراراته والمشاركة برأيه وتشجيعه على العطاء والإبداع.

وقدم أعضاء البرلمان خلال الجلسة مقترحات تصب في تكثيف الجهود والتعاون العربي وأهمية قيام الإعلام بدوره في منح الطفل المشاركة برأيه والإيمان بدوره الفاعل في المجتمع فضلاً عن طرح البرامج الإلكترونية والتطبيقات التي تساعد الطفل على الابتكار في كافة المجالات وأن يكون مساهماً برأيه في مختلف البرلمانات والمجالس الطلابية والمنصات الحوارية.

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