محمد بن راشد يوجّه بتخصيص 8500 وحدة سكنية بمنطقة اليلايس الخامسة

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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبـي، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة وبمساحة 120 مليون قدم مربعة.

ويعكس توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء الفوري بتخصيص الحزمة الجديدة من الأراضي، حرص سموه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي أطلقه سموه.

مزايا المنطقة

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة عدة خيارات للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام «تاون هاوس»، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لهم تجربة معيشيّة مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزّز جودة الحياة، ويوفّر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة وفقاً لمبدأ «مدينة العشرين دقيقة»، كالمحال التجارية ونادٍ رياضي ومسارات للدراجات الهوائية وغيرها.

ويركّز مفهوم «مدينة العشرين دقيقة» على تطوير مراكز خدمية متكاملة في أنحاء دبي ليتم توفير الاحتياجات الرئيسة للسكان في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقُّل المرن.

ويوفّر المُخطط ممرات خضراء بطول 10 كيلومترات للتشجيع على ممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خضراء ومساحات ترفيهية تقدر بأكثر من 11 مليون قدم مربعة، فضلاً عن حزام نباتي من الأشجار بطول 17 كيلومتراً يحيط بالمنطقة، ومرافق وخدمات متنوّعة ومساحات تتيح فرصاً استثمارية لأهالـي المنطقة، فضلاً عن خدمات التنقل.

كما جرى تضمين المخطط عناصر «الفريج» السكني ودمجها في أفضل الممارسات العالمية لتحقيق نموذج جديد يعكس الثقافة المحلية بأسلوب عصري ويحقق نمط حياة متميزاً.

وتنطلق عملية تخصيص الأراضي السكنية ابتداءً من اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري كمرحلة أولـى، وتشمل المواطنين الحاصلين على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمكن للمواطنين عبر منصة «إماراتي» في التطبيق الذكي دبي الآن اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم مع إعطاء أفراد العائلة الواحدة الأولوية في السكن فـي المنطقة ذاتها.

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