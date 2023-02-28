وفد قيادة حرس الحدود الايرانية يصل إلى الإمارات

المصدر: وام

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ضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات وقيادة حرس الحدود بالجمهورية الاسلامية الايرانية وصل مساء اليوم إلى أرض الدولة الوفد الإيراني لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره بدولة الإمارات يوم غد.

وسيبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية والتسلل والتهريب بكافة أنواعه وكذلك في مجال البحث والإنقاذ وتنظيم عملية الصيد البحري خاصة الجائر وحماية البيئة البحرية بما يخدم مصالح البلدين.

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