الإمارات ملتزمة ببناء عالم أكثر استدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الإمارات ببناء عالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى أن دبي تعمل على تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة للجميع، وتسعى لأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال معرض ومؤتمر «أيام الطاقة والمحولات في الشرق الأوسط»، الذي نظمته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة هيتاشي إنرجي، العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على المساهمة في تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، في برج خليفة بدبي بمشاركة خبراء الصناعة والمعنيين لمناقشة أحدث التقنيات في مجال الطاقة والمحولات.

ويعد مؤتمر ومعرض «أيام الطاقة والمحولات» تطوراً لـ«أيام المحولات» التي تمت استضافتها على مدار الـ17 عاماً الأخيرة في مدن مختلفة حول العالم.

وأبدى معالي سعيد محمد الطاير، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، إعجابه بالتكنولوجيا الرقمية المتقدمة المعروضة، وأشاد بجهود شركة هيتاشي إنرجي لدفع الابتكار في هذا القطاع.

استدامة

وقال معاليه: إن من بين عوامل التمكين الرئيسة التي نعتمدها في مسيرة الاستدامة، الابتكار والتحول الرقمي والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، فالرقمنة ضرورية لدمج عدد كبير من المتغيرات المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن نظام الطاقة؛ وتماشياً مع هذه الجهود، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بالاعتماد على نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتعد مشاريع المجمع من أكثر مشاريع الطاقة النظيفة كفاءة من حيث التكلفة على مستوى العالم.

وحقق معرض أيام الطاقة والمحولات 2023 نجاحاً كبيراً وشهد مشاركة واسعة من خبراء الصناعة وردود فعل إيجابية من الحضور الذين شاركوا في النقاشات وتعرفوا إلى وجهات النظر وأحدث التوجهات وآخر التطورات في قطاع الطاقة تحت شعار «قيادة تحول الطاقة»، وذلك بحضور متعاملين من أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تكنولوجيا

وخلال الفعالية، أطلقت شركة هيتاشي إنرجي أحدث منتجاتها، الجيل التالي من TXpertTM Hub وهي تكنولوجيا رقمية متقدمة تعد أساس نظام TXpert لرقمنة المحولات، وقد تم تطويرها لتتضمن أحدث تقنيات الاتصالات والأمن السيبراني، وهي مصممة لربط جميع مستشعرات المحولات الرقمية بهدف جمع وتحليل البيانات عبر الاتصال الرقمي، مع إمكانية المراقبة عن بعد لتقليل التكلفة وتعزيز العمليات التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي وتحسين الأداء. وقال يوهان سودرستروم، رئيس هيتاشي إنرجي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نحن فخورون بنجاحنا في استضافة هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإتاحة الفرصة لنا لعرض منتجاتنا وخدماتنا لشركائنا ومتعاملينا الرئيسيين، فنحن نرى أن هذه الفعاليات تساعد على دفع الابتكار والتقدم في قطاع الطاقة، كما نلتزم بدعم الفعاليات المماثلة والمشاركة فيها في المستقبل. وسلط معرض ومؤتمر «أيام الطاقة والمحولات في الشرق الأوسط» الضوء على جهود العمل كفريق مدفوع بهدف مشترك يتمثل في تسريع الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، حيث ستكون الكهرباء العمود الفقري لنظام الطاقة بأكمله.

مرونة وأمان

تساعد شركة هيتاشي إنرجي، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات المتميزة، على جعل نظام الطاقة أكثر مرونة وأماناً؛ وبالإضافة إلى الابتكار التقني، تدرك الشركة تأثيرها في المجتمعات، وأهمية تحسين حياة الناس، فضلاً عن إلهام الآخرين.

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