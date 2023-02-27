بلدية أبوظبي تستعرض تجارب التكنولوجيا الناشئة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن مفهوم الابتكار أصبح منهجاً تتبناه الدولة وفق خطط ورؤى مدروسة وتُنفذ من خلاله الطموحات، والمشاريع الحالية، وتُؤسس على أركانه آفاق المستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى الابتكار تحت عنوان: «التكنولوجيا الناشئة وتطبيقاتها في الخدمات الحكومية» والذي نظمه قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ضمن فعاليات وبرامج شهر الابتكار.

وعرض المتحدثون خلال المنتدى تجاربهم في استخدام التكنولوجيا الناشئة لتحسين الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر فاعلية وسهولة في الوصول إليها.

وعبرت بلدية مدينة أبوظبي عن شكرها للشركاء الاستراتيجيين والأكاديميين لمشاركتهم الفعالة في هذا المنتدى، وأكدت أنها ستعمل على تنظيم المزيد من المنتديات والفعاليات التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز استخدام التقنية الناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونخبة من الأكاديميين، وعدد من الخبراء في التكنولوجيا ورجال الأعمال.

وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، وتطويرها لدعم الخدمات الحكومية، وتحقيق تقدم وتطور في هذا المجال.

وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة، وتم خلاله مناقشة سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها باستخدام التكنولوجيا الناشئة.

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