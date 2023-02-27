الإمارات ترسل مساعدات إلى موزمبيق عقب إعصار «فريدي»

المصدر: البيان

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قدَّمت دولة الإمارات، من خلال الشركة العالمية القابضة، 800 طن من الإمدادات إلى جمهورية موزمبيق الصديقة.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإمدادات تتضمن المواد الأساسية مثل الطعام والماء ولوازم الإيواء، وذلك لمساعدة المتضررين من إعصار «فريدي»، الذي اجتاح البلاد، في التغلب على التحديات التي سبّبها الإعصار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن «الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم لموزمبيق وشعبها في هذه الأزمة، باعتبارها داعماً على الدوام للدول الأفريقية».

وقال معاليه: «نؤمن بأهمية أن نقف إلى جانب شعب موزمبيق ونضمن حصوله على الدعم والمساعدة اللازمين لضمان سلامته ورفاهه».

وأضاف معاليه أن «تقديم المساعدات الإماراتية يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين بلدينا التي تقوم على القيم المشتركة وعلى احترامنا لثقافة وتراث بعضنا البعض».

وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم موزمبيق في جهودها للتغلب على التحديات التي تنتج عن الكوارث الطبيعية.

وتابع معاليه أن دولة الإمارات تشارك، من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في برامج المساعدات الموجهة إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية وحالات الطوارئ الخاصة باللاجئين.

كما تستمر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دعم جهود الإغاثة التي تقدمها دولة الإمارات عبر توفير المساعدات الإغاثية من خلال المواد الأساسية والخدمات اللوجستية والمساعدات المالية.

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