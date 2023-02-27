"طرق دبي" و "مجتمع هواوي" تطلقان مسابقة "أرسم مع سلامة"

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع "مجتمع هواوي"، مسابقة "أرسم مع سلامة" في خطوة لتنمية الجانب الإبداعي والفني لدى النشء من قراء مجلة سلامة" الشهرية الصادرة عن الهيئة، والموجهة للأطفال بين سن 6 و14 سنة، للتواصل معهم بلغة سهلة، ومحتوىً ثقافي وترفيهي مشوّق عن السلامة والتوعية المرورية.

وأطلقت المسابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في "مؤسسة الإمارات للتعليم " و "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" و "وزارة تنمية المجتمع"، بهدف تشجيع قرّاء المجلة من الطلبة في الدولة على التعلم بالرسم واستكشاف قدراتهم ودعم مواهبهم الفنية.

تعزيز التعاون

وصرحت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي قائلة:" تحرص الهيئة على تعزيز التعاون وتنفيذ المبادرات الداعمة وعقد الاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية. ويأتي التعاون مع "مجتمع هواوي" لإطلاق مسابقة "أرسم مع سلامة “ لتشجيع الطلبة على التعلم بالرسم وتطوير ملكاتهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأوضحت المحرزي أن المسابقة موجهة لطلبة المدارس من الفئة العمرية (6 – 14 سنة)، فيما تشمل الفئة الثانية أصحاب الهمم من كافة الفئات العمرية. وتقوم فكرة المسابقة على توظيف عنصر الابتكار وإظهار مهارات المشاركين في استشراف المستقبل وأسلوب الحياة من خلال رسومات تعبيرية.

الفوز بالتصويت

وأشارت المحرزي إلى أن المشاركة في المسابقة تضع تحدياً يتمثل في عمل لوحات متميزة يتم رفعها على "مجتمع هواوي" ليتم التصويت عليها واختيار أفضل الرسومات، ثم الإعلان عن الفائزين الذين سوف يحصلون على عدة جوائز من أجهزة متنوعة من مجتمع هواوي.

التكنولوجيا والإبداع

وقال بيك ين، المدير الإقليمي لـ "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "إن التعاون بين هواوي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي يعد فرصة استثنائية لتوظيف التكنولوجيا في تحفيز الابتكار ودعم مواهب الطلبة، كما تحرص الشركة على تسخير أدواتها وإمكانياتها كالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية من أجل تنمية مهارات الفن الرقمي عند الطلبة باستخدام (الأجهزة الفائقة) التي تغطي الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية.

وأضاف ين قائلاً: يسرنا تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لنقدم مجموعة من الرسومات الإبداعية التي توثق المشاركات المتنوعة وتسلط الضوء على الابتكار ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل."

مشاركة واسعة

تميزت المسابقة بمشاركة واسعة من قبل طلبة المدارس عامة والطلبة من أصحاب الهمم.

وقد فاز الطالب عمرو محمد عبّاد صالح، من مدرسة حماية عن الفئة العمرية 6 – 10 سنوات، وفاز عن الفئة العمرية 11 – 14 سنوات، الطالب عماد نبيل من مدرسة الشعلة الأمريكية.

وشاركت 20 طالبة من مدرسة الألفية للتعليم الأساسي للبنات في المسابقة التي نفذت في مقر شركة " هواوي" بديرة سيتي سنتر. وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة في الورشة التعليمية والتثقيفية بالرسم التي أظهرت إبداعات الطالبات من خلال تخيل مواصلات المستقبل.

وشارك في المسابقة التي نفذت في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم – دبي، مجموعة من طلبة المراكز على مستوى الدولة الذين تفاعلوا مع المسابقة وتنافسوا فيما بينهم لتقديم رسومات وأعمال حرفية أظهرت الجانب الإبداعي لديهم.

وحقق المركز الأول الطالب حامد أحمد الرميثي من "مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم – دبي"، وذلك في مسابقة "الرسم الإلكتروني"، كما فاز الطالب محمد عبيد عبدالله بالمركز الأول من "مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم" عن مسابقة "الرسم على الورق والحرف الفنية". وتضمنت المسابقة مشاركة 14 طالباً من فئة “أصحاب الهمم،" وذلك في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم – دبي.

مشاركة أصحاب الهمم

يشار إلى أن المسابقة في “مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم – دبي" تستمر لمدة عام كامل، من خلال توجيه الدعوة لأصحاب الهمم لتشجيعهم على المشاركة في المسابقة وتعريفهم بها والجوائز المقدمة للفائزين، وتعميم المسابقة على جميع المراكز على مستوى الدولة، وذلك بالتزامن مع معرض ابتكارات أصحاب الهمم الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع بمقر مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم - دبي.

وتتيح أجندة الفعالية الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة برسومات تظهر الابتكار في إمارة دبي، وستكون ورشة العمل الأولى حول الرسم على الورق والحرف الفنية، أما الورشة الثانية فهي خاصة بـ "الابتكار" والرسم التقني باستخدام المشاركين في الورشة أجهزة هواوي اللوحية.

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