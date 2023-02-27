حمدان بن زايد: جهود رئيس الدولة جعلت التعليم ركيزة أساسية

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، والتي تستهدف توفير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ولكل زائر لهذه الأرض الطيبة.

وأشار سموه إلى أن رعاية صاحب السمو رئيس الدولة لمسيرة التعليم وحرصه على أن تتصدر منظومة التعليم أجندة الأولويات الوطنية جعلت من هذا القطاع الحيوي ركيزة أساسية تدور حولها استراتيجيات ومبادرات التطوير التي تستهدف مواصلة النهوض والازدهار، لتعليم يعلي القيّم ويرسخ الهوية الوطنية ويبني الشخصية التي تفخر بمنجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والمتطلعة دائماً لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تطور علمي وتقني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر النخيل، وفداً من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أبوظبي، بحضور أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والدكتور غسان عواد، مدير الجامعة.

وثمَّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الإنجازات الأكاديمية والمجتمعية البارزة التي حققتها الجامعة في الفترة الماضية.

وأعرب عن تقديره لجهود الجامعة ودورها الوطني المميز ومبادراتها الرائدة التي مكنتها من تصدر مؤشرات التصنيف الأكاديمي العالمي، وحصد الجوائز الدولية المتخصصة، وترسيخ بصمة مجتمعية بارزة على صعيد التنمية الوطنية، وبناء الكوادر المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل محلياً وخارجياً.

ووجَّه سموه، خلال اللقاء، أسرة جامعة أبوظبي بضرورة مواصلة هذا التميز ومضاعفة الجهد والعطاء وإطلاق المبادرات والمشاريع والبحوث العلمية التي تستشرف المستقبل وتلبي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن أجندة الخمسين المقبلة ومئوية دولة الإمارات 2071، وما يرتبط بها من عمل خلاق ومشروعات إبداعية وابتكارية ترتقي بجودة الحياة، وتهيئ للإنسان كل أسباب الرفاه، وتمكنه من المساهمة بكفاءة واقتدار في دفع مسيرة التنمية الوطنية، ورسم غد مشرق للأجيال المقبلة.

وقدَّم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته لمسيرة الجامعة منذ انطلاقتها عام 2003.

وأكد أن توجيهات سموه ودعمه المتواصل للجامعة عزز من مكانتها كجامعة وطنية رائدة تأخذ بأفضل الممارسات العلمية والعملية وتحرص على جودة الأداء في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع واستشراف المستقبل وإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات التي تخدم التنمية وسوق العمل سواءً على مستوى إمارة أبوظبي أو الدولة أو المنطقة.

ونوه الظاهري بأهمية استقبال سموه لوفد الجامعة الذي يعطي دفعة إيجابية لجهود الجامعة ومبادراتها الرائدة، وتعزيز استراتيجية التطوير الأكاديمي التي دشنتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال يمثل كذلك إضافة جديدة لجهود الجامعة ورؤيتها الاستشرافية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن جامعة أبوظبي كانت قد تصدرت المركز الأول في فئتين ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، حيث حصدت الجائزة الذهبية في «التميز في الابتكار في قطاعات خدمات ومنتجات الأعمال»، والجائزة الذهبية في «الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة العملاء» عن نموذج «نظام التعليم المبتكر والذكي».

كما تصدرت، وفقاً لتصنيف تايمز للتعليم العالي 2023، المركز الأول على مستوى الدولة لتميز التدريس، والمركز الأول كأفضل كلية للأعمال والاقتصاد في الدولة، والمركز الأول على مستوى الدولة لقابلية توظيف الخريجين خلال عام 2022 .

وجاءت الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة، ونالت المركز الثاني على مستوى الدولة على مؤشر الاقتباسات من الأبحاث العلمية للجامعة، والمركز الثاني محلياً، والعاشر عالمياً على مؤشر النظرة الدولية وضمن أفضل 301 - 350 جامعة في العالم وضمن أفضل 175 من كليات الأعمال والاقتصاد في العالم، والمركز 179 عالمياً لقابلية توظيف الخريجين.

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