الشيخة فاطمة تستقبل ملكة ماليزيا

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " اليوم في أبوظبي جلالة الملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا.

ورحبت سموها بزيارة جلالة ملكة ماليزيا ضيفة عزيزة في بلدها الثاني دولة الإمارات، متمنية لها زيارة موفقة .. وتبادلت معها الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجلالة الملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية إمكانيات تطوير التعاون وتعزيزه بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة في البلدين بجانب تبادل الخبرات في مجالات المساواة بين الجنسين.

وأشادت جلالة ملكة ماليزيا بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجهودها المثمرة في مجالات دعم المرأة ورعاية الطفولة بجانب تعزيز دور الأسر وتوفير الإمكانات والسبل الكفيلة بتماسكها واستقرارها .. مثمنة الاهتمام الذي تبديه سموها بالقضايا الإنسانية والخيرية والمبادرات النوعية التي ترعاها في هذا الشأن .

كما أعربت جلالتها عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، معربة عن تمنياتها لسموها دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملكة ماليزيا.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة والوفد المرافق لجلالة ملكة ماليزيا الذي يضم عدداً من كريمات جلالة ملك ماليزيا.

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